14 de julho de 2026
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Grávida de 3 meses e filho de 4 anos são assassinados

Por Da Redação | São João Batista (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Grávida de 3 meses e filho de 4 anos são assassinados
Grávida de 3 meses e filho de 4 anos são assassinados

Uma mulher grávida de três meses e seus filhos foram mortos em um crime que está sendo investigado pela Polícia Civil. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas, e até o momento não foram divulgadas informações sobre a motivação nem sobre a identificação de suspeitos.

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O crime ocorreu em São João Batista, no Maranhão. A vítima foi identificada como Samira Costa Correia, integrante da Assembleia de Deus. A morte dela e dos filhos causou repercussão entre familiares, amigos e membros da comunidade.

Segundo as informações disponíveis, Samira estava no terceiro mês de gestação. As autoridades seguem reunindo elementos para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento. O caso segue sob apuração, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.

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