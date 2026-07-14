Uma mulher grávida de três meses e seus filhos foram mortos em um crime que está sendo investigado pela Polícia Civil. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas, e até o momento não foram divulgadas informações sobre a motivação nem sobre a identificação de suspeitos.

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O crime ocorreu em São João Batista, no Maranhão. A vítima foi identificada como Samira Costa Correia, integrante da Assembleia de Deus. A morte dela e dos filhos causou repercussão entre familiares, amigos e membros da comunidade.