O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13) no estacionamento de uma unidade de saúde. A vítima ainda não havia sido identificada até a última atualização do caso, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
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A ocorrência foi registrada no estacionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) Mata Virgem, no bairro Eldorado, na zona sul de São Paulo. Segundo as primeiras informações, uma funcionária da unidade encontrou o corpo e acionou a GCM (Guarda Civil Metropolitana).
De acordo com o registro inicial, a mulher estava com os pulsos amarrados, de bruços e envolta em sacos de lixo e cobertores.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. As equipes também buscam imagens de câmeras de segurança da região para identificar quem deixou o corpo no estacionamento.
A investigação ficará a cargo do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), que apura a autoria e as circunstâncias do caso.