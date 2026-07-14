Um comerciante de 26 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto enquanto se preparava para entregar um celular negociado pelas redes sociais. A vítima foi atingida por um disparo no peito e não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu na tarde de domingo (12), no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim (SP). José Donizete da Silva Junior, proprietário de uma loja de celulares em Espírito Santo do Pinhal, havia marcado um encontro com um suposto comprador e foi ao local acompanhado da noiva.