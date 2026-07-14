Um comerciante de 26 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto enquanto se preparava para entregar um celular negociado pelas redes sociais. A vítima foi atingida por um disparo no peito e não resistiu aos ferimentos.
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O crime aconteceu na tarde de domingo (12), no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim (SP). José Donizete da Silva Junior, proprietário de uma loja de celulares em Espírito Santo do Pinhal, havia marcado um encontro com um suposto comprador e foi ao local acompanhado da noiva.
Segundo o registro da ocorrência, o casal procurava o endereço combinado quando um homem se aproximou e anunciou o assalto. Ao tentar deixar o local com o veículo, o comerciante foi atingido por um tiro que atravessou o para-brisa.
Após o disparo, o carro saiu da pista e desceu parte de uma ribanceira. Equipes de resgate foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada no local. A noiva sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento e prestou depoimento à polícia.
De acordo com a Guarda Municipal, três aparelhos celulares permaneceram no interior do veículo e não foram levados pelo criminoso, que fugiu após o ataque.
O caso foi registrado para investigação, e até a conclusão da ocorrência o suspeito não havia sido identificado.