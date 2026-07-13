Um homem de 47 anos foi preso suspeito de matar a ex-esposa. A vítima, também de 47 anos, foi identificada como Silvanice Batista da Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.
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O crime ocorreu na zona rural de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Após o homicídio, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram o suspeito, José Rosenildo Martins da Silva, que foi preso.
Silvanice trabalhava como agente comunitária de saúde e era servidora do município. Em razão de sua morte, a administração municipal decretou luto oficial de três dias.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime.