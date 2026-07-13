Um homem de 47 anos foi preso suspeito de matar a ex-esposa. A vítima, também de 47 anos, foi identificada como Silvanice Batista da Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na zona rural de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Após o homicídio, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram o suspeito, José Rosenildo Martins da Silva, que foi preso.