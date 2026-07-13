13 de julho de 2026
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HOMICÍDIO

Ex-prefeito é morto a tiros e polícia investiga disputa de terras

Por Da Redação | Formigueiro (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ex-prefeito é morto a tiros e polícia investiga disputa de terras
Ex-prefeito é morto a tiros e polícia investiga disputa de terras

Um ex-prefeito de 64 anos foi morto a tiros na manhã de domingo (12). O corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada, e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com uma disputa de terras. Os suspeitos já teriam sido identificados.

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O homicídio ocorreu no interior de Formigueiro, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como João Natalício Siqueira da Silva, produtor rural e ex-prefeito do município.

De acordo com a perícia, João Natalício foi atingido por três disparos de arma de fogo, possivelmente de calibre 38. O corpo foi localizado caído na beira de uma estrada da zona rural.

Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta para um conflito envolvendo propriedades rurais. As circunstâncias do crime seguem sendo apuradas, e os investigadores informaram que os suspeitos já foram identificados.

João Natalício administrou Formigueiro por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012, pelo partido Progressistas. O caso ocorre pouco mais de um ano após outro crime envolvendo um agente político no município. Em junho de 2025, a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, foi morta a facadas em outra localidade de Formigueiro.

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