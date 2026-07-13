Um ex-prefeito de 64 anos foi morto a tiros na manhã de domingo (12). O corpo da vítima foi encontrado às margens de uma estrada, e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com uma disputa de terras. Os suspeitos já teriam sido identificados.

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O homicídio ocorreu no interior de Formigueiro, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como João Natalício Siqueira da Silva, produtor rural e ex-prefeito do município.