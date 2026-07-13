Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro durante uma discussão relacionada à entrega das duas filhas do casal. O homem foi preso em flagrante, confessou o crime à Polícia Civil e teve a prisão convertida em preventiva.
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O caso aconteceu na noite de sábado (11), em uma residência no Conjunto Habitacional Dona Norma Gibaldi, em Itumbiara (GO). A vítima foi identificada como Gine Kelly Valadão de Castro, que mantinha duas filhas, de 8 e 12 anos, com o suspeito.
Segundo a investigação, o casal havia combinado que a mãe buscaria as crianças às 17h. No entanto, ela chegou ao imóvel por volta das 23h, o que deu início a uma discussão entre os dois.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, William Constantino Dantas Silva, de 36 anos, afirmou em depoimento que, durante a briga, pegou uma faca na cozinha e atingiu a ex-companheira com vários golpes.
A vítima sofreu ferimentos no pescoço, no ombro e no antebraço e morreu no local. As duas filhas presenciaram a agressão, segundo a polícia.
Após uma denúncia, equipes da Polícia Militar foram até a residência e encontraram o suspeito no imóvel. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.
No domingo (12), durante audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O homem permanece detido e deverá responder pelo crime de feminicídio, enquanto a Polícia Civil prossegue com a investigação do caso.