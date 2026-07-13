Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro durante uma discussão relacionada à entrega das duas filhas do casal. O homem foi preso em flagrante, confessou o crime à Polícia Civil e teve a prisão convertida em preventiva.

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O caso aconteceu na noite de sábado (11), em uma residência no Conjunto Habitacional Dona Norma Gibaldi, em Itumbiara (GO). A vítima foi identificada como Gine Kelly Valadão de Castro, que mantinha duas filhas, de 8 e 12 anos, com o suspeito.