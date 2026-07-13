A vacinação contra a gripe em São José dos Campos será ampliada a partir desta terça-feira (14) com a abertura de um novo posto de atendimento em parceria com o Laboratório Saúde Viva. A medida busca facilitar o acesso da população à imunização e aumentar a cobertura vacinal no município.

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O novo ponto de vacinação funcionará na Rua Vilaça, 182, na região central da cidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h30, e aos sábados, das 7h às 11h30.