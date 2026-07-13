A vacinação contra a gripe em São José dos Campos será ampliada a partir desta terça-feira (14) com a abertura de um novo posto de atendimento em parceria com o Laboratório Saúde Viva. A medida busca facilitar o acesso da população à imunização e aumentar a cobertura vacinal no município.
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O novo ponto de vacinação funcionará na Rua Vilaça, 182, na região central da cidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h30, e aos sábados, das 7h às 11h30.
A abertura do posto integra as ações para ampliar o número de pessoas vacinadas. Nos últimos meses, a aplicação das doses também foi levada a feiras livres, centros comerciais, escolas particulares, Casas do Idoso e outros espaços.
Segundo dados da Secretaria de Saúde, até esta segunda-feira (13), 90.722 pessoas dos grupos prioritários — formados por idosos, gestantes e crianças — haviam sido imunizadas, o que representa uma cobertura de 50,78%. No total, 169.362 moradores receberam a vacina contra a influenza.
Desde 1º de junho, a vacinação está disponível para toda a população com idade a partir de seis meses. Além do novo posto, as doses continuam sendo aplicadas nas 40 UBSs Resolve e nas cinco Unidades Avançadas, de segunda a sexta-feira, com encerramento da vacinação uma hora antes do fechamento das unidades.
Os moradores podem escolher qualquer unidade de saúde para receber a vacina. Também é possível consultar a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera por meio da plataforma Vacina Rápida, disponível no site da administração municipal e no aplicativo Saúde na Mão.
Além da vacinação, a orientação é manter hábitos de prevenção, como higienizar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, ingerir bastante água, adotar alimentação equilibrada e evitar o acúmulo de poeira e mofo dentro de casa.