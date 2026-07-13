A Linha Verde começou a receber um novo sistema de monitoramento com a instalação de 22 câmeras inteligentes nos semáforos do corredor exclusivo dos VLPs (Veículos Leves sobre Pneus). Os equipamentos terão leitura automática de placas e serão integrados ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), permitindo fiscalização e acompanhamento em tempo real.

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A instalação teve início na última quarta-feira (8) no trecho entre as estações Sul/Centro e Sul/Rodoviária, na região central de São José dos Campos. Após a implantação, os dispositivos passarão por testes antes de entrarem em operação.