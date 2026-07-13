A Linha Verde começou a receber um novo sistema de monitoramento com a instalação de 22 câmeras inteligentes nos semáforos do corredor exclusivo dos VLPs (Veículos Leves sobre Pneus). Os equipamentos terão leitura automática de placas e serão integrados ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência), permitindo fiscalização e acompanhamento em tempo real.
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A instalação teve início na última quarta-feira (8) no trecho entre as estações Sul/Centro e Sul/Rodoviária, na região central de São José dos Campos. Após a implantação, os dispositivos passarão por testes antes de entrarem em operação.
Além da identificação de placas de veículos, as câmeras serão utilizadas para acompanhar o funcionamento dos semáforos e monitorar o fluxo de veículos ao longo do corredor. A medida também amplia a fiscalização eletrônica da faixa exclusiva dos VLPs.
Outro objetivo é ampliar o funcionamento da chamada "onda verde", sistema que identifica a aproximação dos ônibus elétricos nos cruzamentos e ajusta o tempo dos semáforos para reduzir paradas durante o percurso. A tecnologia busca melhorar a regularidade das viagens e diminuir o tempo de deslocamento dos passageiros.
Depois da fase de testes, os equipamentos serão integrados aos sistemas de monitoramento do município. A iniciativa faz parte da ampliação do uso de tecnologia na gestão do trânsito e do transporte coletivo, com foco no acompanhamento operacional da Linha Verde e na segurança viária.