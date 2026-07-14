Uma professora de 44 anos foi encontrada morta após um incêndio atingir a residência onde morava. A perícia identificou marcas de esganadura no pescoço da vítima, e a principal linha de investigação da Polícia Civil é de homicídio.

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O caso foi registrado na noite de domingo (12), em Constantina, no norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Glória Werkhausen.