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CRIME

Professora morta em incêndio tinha marca de esganadura

Por Da Redação | Constantina (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Polícia Civil
Professora morta em incêndio tinha marca de esganadura
Professora morta em incêndio tinha marca de esganadura

Uma professora de 44 anos foi encontrada morta após um incêndio atingir a residência onde morava. A perícia identificou marcas de esganadura no pescoço da vítima, e a principal linha de investigação da Polícia Civil é de homicídio.

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O caso foi registrado na noite de domingo (12), em Constantina, no norte do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Glória Werkhausen.

Segundo o delegado Cristiano De Bone, responsável pela investigação, os exames realizados no local descartaram a hipótese inicial de suicídio. Os indícios encontrados pela perícia reforçam a suspeita de que a professora tenha sido assassinada antes ou durante o incêndio.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar a autoria do crime. O caso segue em investigação.

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