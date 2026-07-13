Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de casa. O suspeito foi preso após o crime e confessou a autoria do homicídio, segundo informações da polícia.
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O caso ocorreu no bairro Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife. De acordo com as investigações iniciais, o homem utilizava tornozeleira eletrônica e era alvo de uma medida protetiva concedida à vítima.
Ainda conforme a polícia, o suspeito rompeu o equipamento de monitoramento, foi até a residência da ex-companheira e arrombou a porta da cozinha para entrar no imóvel.
A vítima, que trabalhava como manicure, estava sozinha no momento da invasão. Ela foi atingida por golpes de faca e morreu no local.
Após o homicídio, o homem foi localizado, preso pelas autoridades e confessou ter cometido o crime. O caso segue sob investigação.