Um homem de 42 anos foi preso após agredir a esposa e as duas filhas dentro de casa. Durante as agressões, uma das jovens reagiu e atingiu o pai com um golpe de faca. O suspeito recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao sistema prisional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Juiz de Fora (MG), no sábado (11). Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, de 39 anos, informou à Polícia Militar que o marido chegou à residência alterado após passar o dia fora.