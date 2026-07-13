Um homem de 42 anos foi preso após agredir a esposa e as duas filhas dentro de casa. Durante as agressões, uma das jovens reagiu e atingiu o pai com um golpe de faca. O suspeito recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao sistema prisional.
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O caso aconteceu em Juiz de Fora (MG), no sábado (11). Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, de 39 anos, informou à Polícia Militar que o marido chegou à residência alterado após passar o dia fora.
De acordo com o relato, o homem foi impedido de entrar no imóvel, mas conseguiu acessar o local e passou a agredir a esposa e as filhas, de 21 e 22 anos. Para interromper as agressões, a filha mais velha utilizou uma faca e feriu o pai superficialmente nas costas.
Mesmo machucado, o suspeito deixou o imóvel fazendo ameaças de morte contra as três mulheres. As vítimas sofreram lesões e procuraram a delegacia para registrar a ocorrência.
Durante buscas na região, policiais militares localizaram o homem nas proximidades da residência. Ele foi preso em flagrante, encaminhado a um hospital, onde recebeu dois pontos no ferimento, e posteriormente levado à delegacia.
A jovem que esfaqueou o pai também foi conduzida à delegacia por lesão corporal e entregou a faca utilizada durante a ação. Após prestar depoimento, ela foi liberada.
Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante do homem foi ratificada pelo crime de lesão corporal. O procedimento foi concluído pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e encaminhado ao Poder Judiciário.