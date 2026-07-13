13 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Na contramão, jovem de 15 anos bate moto em caminhão e morre

Por Da Redação | Itaberaí (go)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Na contramão, jovem de 15 anos bate moto em caminhão e morre
Na contramão, jovem de 15 anos bate moto em caminhão e morre

Um adolescente de 15 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater de frente contra um caminhão em um cruzamento. O acidente foi registrado no fim de semana e a dinâmica da colisão foi flagrada por câmeras de segurança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Itaberaí, na região central de Goiás. As imagens mostram o momento em que o caminhão, que trafegava no sentido contrário, inicia uma conversão à esquerda. Na sequência, a motocicleta atinge a parte frontal do veículo.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e prestou esclarecimentos às autoridades.

Ainda segundo a polícia, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários