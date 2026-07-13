Um adolescente de 15 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater de frente contra um caminhão em um cruzamento. O acidente foi registrado no fim de semana e a dinâmica da colisão foi flagrada por câmeras de segurança.
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O caso ocorreu em Itaberaí, na região central de Goiás. As imagens mostram o momento em que o caminhão, que trafegava no sentido contrário, inicia uma conversão à esquerda. Na sequência, a motocicleta atinge a parte frontal do veículo.
De acordo com informações repassadas pela polícia, o motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e prestou esclarecimentos às autoridades.
Ainda segundo a polícia, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.