A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 48 anos e do filho, um adolescente de 14 anos, encontrados sem vida dentro de uma residência em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté, na tarde desta segunda-feira (13). O caso foi registrado como homicídio e suicídio consumados e segue sob investigação.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após o pai do adolescente encontrar os corpos ao chegar à casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou as mortes.