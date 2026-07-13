A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 48 anos e do filho, um adolescente de 14 anos, encontrados sem vida dentro de uma residência em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté, na tarde desta segunda-feira (13). O caso foi registrado como homicídio e suicídio consumados e segue sob investigação.
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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas após o pai do adolescente encontrar os corpos ao chegar à casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e confirmou as mortes.
De acordo com as informações preliminares da perícia, o adolescente apresentava duas lesões provocadas por arma branca, uma na região do tórax e outra no pescoço. A estimativa é de que as mortes tenham ocorrido durante a madrugada. Facas e aparelhos celulares foram apreendidos para auxiliar nas investigações.
Em depoimento à Polícia Civil, o pai do adolescente informou que estava em processo de separação da esposa após 26 anos de relacionamento. Segundo ele, havia deixado a residência na última sexta-feira e passou a morar temporariamente na casa de um amigo. Na noite de domingo, ele levou o filho até o condomínio por volta das 21h. Já na manhã desta segunda-feira, estranhou o fato de o adolescente não responder às mensagens. Ao chegar à residência, por volta das 12h45, encontrou a porta destrancada e localizou os dois corpos no andar superior do imóvel.
O homem também relatou que a esposa era diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, fazia acompanhamento médico e utilizava medicamentos controlados. Segundo ele, após a separação, acreditava que ela pudesse ter interrompido o tratamento. Ainda conforme o depoimento, a mulher nunca havia demonstrado comportamento agressivo contra ele, embora apresentasse episódios de mania persecutória relacionados à doença.
A síndica do condomínio afirmou que o casal morava no local havia cerca de sete meses e que soube recentemente da separação. Ela declarou que nunca presenciou discussões ou situações de violência envolvendo os dois. As imagens das câmeras de segurança registraram o pai deixando o adolescente na portaria na noite anterior e retornando ao condomínio no início da tarde desta segunda-feira, quando encontrou os corpos.
A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, e os corpos foram encaminhados para exames no Instituto Médico Legal. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do caso.