O Taubaté Football conquistou no último fim de semana o título da Série Ouro da São Paulo Football League ao vencer o Lizards por 27 a 9 na decisão. Com o resultado, a equipe garantiu o acesso à Série Diamante, principal divisão do futebol americano no Estado de São Paulo.
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A campanha levou o time ao título após uma sequência de resultados positivos ao longo da competição. O desempenho assegurou a vaga entre as equipes que disputarão a elite estadual na próxima temporada.
Com o acesso, o Taubaté Football passará a enfrentar os principais clubes da modalidade em São Paulo. A participação na Série Diamante representa um novo desafio para a equipe na temporada de 2027.
O projeto do Taubaté Football recebe apoio por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e do Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté). Os recursos são destinados ao desenvolvimento das categorias de base, à formação de atletas e ao fortalecimento da modalidade no município.