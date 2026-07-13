O Taubaté Football conquistou no último fim de semana o título da Série Ouro da São Paulo Football League ao vencer o Lizards por 27 a 9 na decisão. Com o resultado, a equipe garantiu o acesso à Série Diamante, principal divisão do futebol americano no Estado de São Paulo.

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A campanha levou o time ao título após uma sequência de resultados positivos ao longo da competição. O desempenho assegurou a vaga entre as equipes que disputarão a elite estadual na próxima temporada.