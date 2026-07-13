Três pessoas da mesma família morreram e outras três ficaram feridas após um ataque ocorrido na manhã deste domingo. Um homem é apontado como principal suspeito de assassinar o pai, a mãe e a irmã, além de agredir a esposa e os filhos, que sobreviveram e receberam atendimento médico.

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O crime aconteceu na zona rural de Alagoinhas, na Bahia. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas autoridades, as vítimas fatais foram atacadas dentro da residência da família.