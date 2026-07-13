Três pessoas da mesma família morreram e outras três ficaram feridas após um ataque ocorrido na manhã deste domingo. Um homem é apontado como principal suspeito de assassinar o pai, a mãe e a irmã, além de agredir a esposa e os filhos, que sobreviveram e receberam atendimento médico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu na zona rural de Alagoinhas, na Bahia. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas autoridades, as vítimas fatais foram atacadas dentro da residência da família.
Após as mortes, o suspeito também teria ferido a esposa e os filhos. Eles foram socorridos, mas, até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de cada um.
O caso causou grande repercussão entre os moradores da região, que relataram surpresa e consternação diante da violência. Vizinhos e familiares acompanharam a movimentação das equipes de segurança durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias que levaram ao ataque ainda são desconhecidas. A área foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto as forças de segurança iniciaram as investigações para esclarecer a motivação do crime e todas as circunstâncias do caso.