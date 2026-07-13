13 de julho de 2026
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CRIME

Polícia apreende máquinas de jogos de azar em adega de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Polícia realizou a quarta etapa da Operação Game Over
Polícia realizou a quarta etapa da Operação Game Over

A Polícia Civil realizou a quarta etapa da Operação Game Over, voltada ao combate de jogos de azar em Taubaté.

Realizada nesta segunda-feira (13), a ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais em um estabelecimento localizado no bairro Parque Três Marias. No local, os agentes encontraram um sistema de apostas conhecido como “vídeo bingo” e duas máquinas caça-níquel em funcionamento.

Após a identificação da atividade irregular, a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia. Foram recolhidos um equipamento digital usado para registrar apostas, um televisor que transmitia os sorteios e as duas máquinas caça-níquel.

O responsável pela adega foi levado à sede da Deic, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil não informou se ele permaneceu detido ou se apenas respondeu pelo procedimento relacionado à contravenção penal.

Segundo a corporação, a Operação Game Over deve continuar com novas fiscalizações para coibir a exploração de jogos de azar e apurar possíveis crimes associados à prática.

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