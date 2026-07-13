A Polícia Civil realizou a quarta etapa da Operação Game Over, voltada ao combate de jogos de azar em Taubaté.

Realizada nesta segunda-feira (13), a ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais em um estabelecimento localizado no bairro Parque Três Marias. No local, os agentes encontraram um sistema de apostas conhecido como “vídeo bingo” e duas máquinas caça-níquel em funcionamento.

Após a identificação da atividade irregular, a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia. Foram recolhidos um equipamento digital usado para registrar apostas, um televisor que transmitia os sorteios e as duas máquinas caça-níquel.