Um homem de 50 anos foi assassinado a tiros dentro do próprio bar na tarde de sábado (11). A vítima foi atingida por pelo menos nove disparos e morreu antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu no Povoado dos Americanos, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o autor chegou ao estabelecimento usando roupas escuras e uma máscara preta para esconder o rosto.
Segundo relatos de testemunhas, o suspeito pediu um copo de água ao proprietário do bar e perguntou como chegar a uma rodovia. Logo em seguida, sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra a vítima.
Testemunhas informaram ter ouvido ao menos nove tiros. O homem foi identificado como Vander da Mota e foi encontrado caído no interior do estabelecimento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima no local.
Após o homicídio, o suspeito fugiu a pé. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas pela região, porém, até a última atualização do caso, ele não havia sido localizado. A Polícia Civil segue investigando a autoria e a motivação do crime.