Um homem de 50 anos foi assassinado a tiros dentro do próprio bar na tarde de sábado (11). A vítima foi atingida por pelo menos nove disparos e morreu antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O crime ocorreu no Povoado dos Americanos, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o autor chegou ao estabelecimento usando roupas escuras e uma máscara preta para esconder o rosto.