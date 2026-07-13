Prorrogação

A Prefeitura de Taubaté prorrogou por mais 12 meses o contrato das câmeras de monitoramento. O custo anual permanecerá o mesmo dos 12 meses anteriores, de R$ 11,527 milhões.

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Contrato

Assinado em junho de 2022, o contrato com a Arc Sinalização tinha, inicialmente, valor global de R$ 49,9 milhões por 48 meses, o que representava R$ 12,49 milhões por ano.