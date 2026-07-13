Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou por mais 12 meses o contrato das câmeras de monitoramento. O custo anual permanecerá o mesmo dos 12 meses anteriores, de R$ 11,527 milhões.
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Contrato
Assinado em junho de 2022, o contrato com a Arc Sinalização tinha, inicialmente, valor global de R$ 49,9 milhões por 48 meses, o que representava R$ 12,49 milhões por ano.
Alterações
Em junho de 2024, no último ano do governo José Saud (PP), houve aditamento de 14,24% no contrato, para ampliar o número de câmeras. Em junho de 2025, no primeiro ano da gestão Sérgio Victor (Novo), houve supressão de 11,29%, reduzindo o número de equipamentos de telemetria, de localização da frota e de terminais digitais.
Encerramento
O contrato chegará ao fim em junho do ano que vem, quando completará 60 meses. Uma nova licitação deve ser aberta para definir a empresa que assumirá o serviço.