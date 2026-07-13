A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (13), um homem de 23 anos investigado por pelo menos dois homicídios cometidos em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A captura ocorreu em São José do Rio Preto, no interior paulista, onde ele havia se refugiado na casa de parentes para tentar escapar da Justiça.
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A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião e da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.
Segundo a Polícia Civil, o investigado foi localizado após um trabalho de monitoramento e inteligência. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido com base nas investigações de um dos homicídios atribuídos ao suspeito.
O homem foi abordado por volta das 6h40, em via pública, no bairro Parque Residencial da Lealdade, em São José do Rio Preto.
De acordo com a corporação, as investigações apontaram que o suspeito deixou Caraguatatuba logo após os crimes, na tentativa de evitar a prisão. A Polícia Civil destacou que a captura representa mais um avanço no esclarecimento de homicídios registrados no município.
Em nota, a corporação afirmou que outras investigações continuam em andamento e que novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181.