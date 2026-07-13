A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (13), um homem de 23 anos investigado por pelo menos dois homicídios cometidos em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A captura ocorreu em São José do Rio Preto, no interior paulista, onde ele havia se refugiado na casa de parentes para tentar escapar da Justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião e da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.