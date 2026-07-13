13 de julho de 2026
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URGENTE

ATENÇÃO: Mãe e filho são achados mortos dentro de casa em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Uma mulher e o filho dela, um adolescente de 15 anos, foram encontrados mortos dentro de uma residência na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Residencial Jardins, em Taubaté. O caso mobiliza equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que investigam as circunstâncias das mortes.

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Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência, a causa das mortes ou se há indícios de crime. O caso segue em investigação. As informações foram publicadas pela página Olho Vivo do Vale.

Polícia isola imóvel para perícia

As primeiras informações apontam que mãe e filho foram encontrados já sem vida no interior do imóvel, localizado no Residencial Jardins. Após o chamado, equipes da Polícia Militar isolaram a área para preservar a cena e permitir o trabalho da Polícia Civil e da perícia técnica.

Os peritos realizam os primeiros levantamentos no local para identificar vestígios que possam esclarecer como as mortes ocorreram.

Investigação está em andamento

Até a publicação desta reportagem, as autoridades não haviam informado a identidade das vítimas nem confirmado a causa das mortes.

Também não há informações oficiais sobre a possível participação de terceiros ou sobre a motivação do caso.

A Polícia Civil deverá ouvir familiares, vizinhos e outras testemunhas, além de aguardar os resultados dos exames periciais e do IML (Instituto Médico Legal), que serão fundamentais para a investigação.

*Matéria em atualização

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