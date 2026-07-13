Uma mulher e o filho dela, um adolescente de 15 anos, foram encontrados mortos dentro de uma residência na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Residencial Jardins, em Taubaté. O caso mobiliza equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, que investigam as circunstâncias das mortes.

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Até o momento, as autoridades não divulgaram informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência, a causa das mortes ou se há indícios de crime. O caso segue em investigação. As informações foram publicadas pela página Olho Vivo do Vale.

Polícia isola imóvel para perícia