Imóveis

Embora tenha 1.507 imóveis próprios, a Prefeitura de Taubaté gasta R$ 1,466 milhão por ano com aluguel de espaços. Os dados foram repassados pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimentos dos vereadores Dentinho (PP) e Isaac do Carmo (PT).

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Aluguel

Atualmente, a Prefeitura aluga 39 imóveis de terceiros. Desses imóveis, 20 são de aluguel social e 19 são utilizados por unidades como Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, escolas, ginásios esportivos, além de espaços cedidos ao Poder Judiciário.