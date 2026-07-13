Imóveis
Embora tenha 1.507 imóveis próprios, a Prefeitura de Taubaté gasta R$ 1,466 milhão por ano com aluguel de espaços. Os dados foram repassados pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimentos dos vereadores Dentinho (PP) e Isaac do Carmo (PT).
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Aluguel
Atualmente, a Prefeitura aluga 39 imóveis de terceiros. Desses imóveis, 20 são de aluguel social e 19 são utilizados por unidades como Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, escolas, ginásios esportivos, além de espaços cedidos ao Poder Judiciário.
Lista
A relação dos imóveis alugados pode ser conferida aqui. O aluguel mais caro é do ginásio do Abaeté, que custa R$ 247 mil por ano. Os 20 imóveis de aluguel social custam, juntos, R$ 168 mil por ano.
Avaliação
A Prefeitura afirmou que "a necessidade do uso de locação dos imóveis é constantemente avaliada e assim como suas condições de manutenção e/ou reformas necessárias em conjunto com a capacidade financeira".
Utilização
A Prefeitura afirmou ainda que "possui projetos, estudos e ações, em andamento, voltados à melhor utilização do patrimônio público". Como exemplo, o município citou que o prédio da antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque Aeroporto deve abrigar o Cras Parque Aeroporto.