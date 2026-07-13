13 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇO

Taubaté tapou 9,8 mil buracos no primeiro semestre do ano

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
O número representa apenas 23% do total de buracos reparados em todo o ano passado, que foi de 41,8 mil
O número representa apenas 23% do total de buracos reparados em todo o ano passado, que foi de 41,8 mil

Tapa-buracos
As equipes de tapa-buraco repararam 9.874 buracos em Taubaté no primeiro semestre do ano. A área total recuperada chegou a 17,9 mil metros quadrados. Os dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Comparativo
O número do primeiro semestre de 2026 representa apenas 23% do total de buracos reparados em todo o ano passado, que foi de 41.822. Ao longo de 2025, a área total recuperada foi de 68,3 mil metros quadrados.

Setor
Segundo a Prefeitura, o setor responsável pelo serviço de tapa-buraco conta atualmente com três equipes em operação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários