Tapa-buracos

As equipes de tapa-buraco repararam 9.874 buracos em Taubaté no primeiro semestre do ano. A área total recuperada chegou a 17,9 mil metros quadrados. Os dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Comparativo

O número do primeiro semestre de 2026 representa apenas 23% do total de buracos reparados em todo o ano passado, que foi de 41.822. Ao longo de 2025, a área total recuperada foi de 68,3 mil metros quadrados.