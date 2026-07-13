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Ao todo, 722 pacientes de Taubaté aguardam por consulta com proctologista na rede pública. Há casos em que a espera ocorre desde junho de 2024 - ou seja, há mais de dois anos. Os dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos).

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Dependência

De acordo com a Prefeitura, "a rede municipal de saúde não dispõe, atualmente, de atendimento próprio na especialidade de proctologia". Os pacientes de Taubaté são atendidos no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), que é do governo estadual, mas a unidade disponibiliza apenas oito vagas mensais para taubateanos, em média, segundo o município.