Fila
Ao todo, 722 pacientes de Taubaté aguardam por consulta com proctologista na rede pública. Há casos em que a espera ocorre desde junho de 2024 - ou seja, há mais de dois anos. Os dados foram repassados pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (Podemos).
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Dependência
De acordo com a Prefeitura, "a rede municipal de saúde não dispõe, atualmente, de atendimento próprio na especialidade de proctologia". Os pacientes de Taubaté são atendidos no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), que é do governo estadual, mas a unidade disponibiliza apenas oito vagas mensais para taubateanos, em média, segundo o município.
Limitação
Segundo a Prefeitura, a fila de espera reflete "a limitação da oferta de vagas disponibilizadas pelo sistema estadual de regulação". No entanto, embora o município tenha aberto concurso público com 28 vagas para médicos na semana passada, nenhuma delas é para proctologista.
Sem previsão
A Prefeitura afirmou ainda que, "até o presente momento, não há cronograma definido para ampliação da oferta de vagas, uma vez que tal providência depende da Secretaria de Estado da Saúde". E que "o município permanece acompanhando a demanda e realizando os encaminhamentos por meio dos mecanismos de regulação disponíveis, buscando assegurar o acesso dos usuários aos serviços especializados".