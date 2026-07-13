O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "extraordinária" a turbina a gás movida a etanol desenvolvida em São José dos Campos durante visita ao IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), nesta segunda-feira (13).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A inovação, criada integralmente pela FAB (Força Aérea Brasileira), foi apresentada ao chefe do Executivo como um marco para a indústria nacional e para o avanço da tecnologia brasileira.
Em seu discurso, Lula destacou a importância da pesquisa científica e da busca pela independência tecnológica do país. O presidente também afirmou que o projeto pode abrir caminho para um novo momento da indústria aeronáutica brasileira.
"Isso aqui, para mim, é extraordinário. Todo santo dia a gente tem que levantar com a ideia de provar que é capaz de fazer alguma coisa mais importante do que fez no dia anterior. Se a gente não levantar com essa disposição, vai ficar sempre na mesma", disse o presidente.
Lula elogia equipe e chama projeto de "extraordinário"
Durante o encontro com militares, pesquisadores e autoridades, Lula parabenizou os profissionais envolvidos no desenvolvimento da turbina e ressaltou que o Brasil precisa investir cada vez mais em inovação.
Em tom descontraído, o presidente fez uma brincadeira com o coordenador do projeto. "O cabelo caiu, mas valeu a pena."
Na sequência, Lula afirmou que ficou impressionado com o resultado alcançado pela equipe.
Desafio é criar aviões com tecnologia brasileira
Ao encerrar o discurso, Lula lançou um desafio aos pesquisadores do DCTA e da FAB: desenvolver, no futuro, aeronaves equipadas com turbinas produzidas no Brasil.
Segundo o presidente, a independência tecnológica passa pela capacidade de o país dominar toda a cadeia de desenvolvimento de equipamentos estratégicos.
"O objetivo mesmo é a gente chegar a um momento e dizer: por que os aviões não podem voar com a nossa turbina? É um desafio para nós, para a gente ser independente de verdade."
Tecnologia inédita desenvolvida em São José dos Campos
O equipamento apresentado ao presidente é uma Unidade Geradora de Energia Elétrica que utiliza uma turbina a gás abastecida com etanol hidratado, tecnologia inédita desenvolvida integralmente pela Força Aérea Brasileira no Instituto de Aeronáutica e Espaço.
O projeto representa um avanço estratégico por combinar inovação, uso de combustível renovável e desenvolvimento de tecnologia nacional, reduzindo a dependência de soluções importadas.
A expectativa é que a iniciativa contribua para futuras aplicações tanto no setor aeroespacial quanto em outras áreas da indústria de alta tecnologia.
Terceira visita de Lula a São José dos Campos
Esta é a terceira visita de Lula a São José dos Campos desde o início do atual mandato presidencial.
A agenda foi concentrada no DCTA, considerado um dos principais polos de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial do país, onde são conduzidos projetos voltados às áreas de defesa, energia e tecnologia.