O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "extraordinária" a turbina a gás movida a etanol desenvolvida em São José dos Campos durante visita ao IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), nesta segunda-feira (13).

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A inovação, criada integralmente pela FAB (Força Aérea Brasileira), foi apresentada ao chefe do Executivo como um marco para a indústria nacional e para o avanço da tecnologia brasileira.