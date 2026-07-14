Uma câmera de segurança registrou o momento em que um turista foi assaltado na frente da família, na Praia Grande, em Ubatuba. O crime aconteceu na sexta-feira (10).

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A vítima estava no carro, preparada para deixar o local, quando foi abordada por dois suspeitos. No veículo também estavam uma mulher e duas crianças pequenas.