14 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Turista é assaltado dentro do carro em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Assaltantes na Praia Grande, em Ubatuba
Assaltantes na Praia Grande, em Ubatuba

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um turista foi assaltado na frente da família, na Praia Grande, em Ubatuba. O crime aconteceu na sexta-feira (10).

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A vítima estava no carro, preparada para deixar o local, quando foi abordada por dois suspeitos. No veículo também estavam uma mulher e duas crianças pequenas.

Até o momento, não há informações sobre o que foi levado ou se os autores foram identificados.

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