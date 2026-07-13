Um professor foi encontrado morto dentro de casa após, supostamente, marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil investiga se o homicídio tem ligação com o encontro, enquanto trabalha com as hipóteses de latrocínio (roubo seguido de morte) e crime motivado por homofobia.

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A vítima foi identificada como Marcos Rogério da Costa. O corpo foi localizado na tarde da última sexta-feira (10) por uma mulher responsável pela limpeza da residência, que acionou as autoridades ao encontrar o professor sem vida.