A morte de Fabiano de Carvalho, conhecido como Bill, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores de Cruzeiro. Ele faleceu no sábado (11).

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e destacaram a forma atenciosa e carinhosa com que Fabiano tratava as pessoas. Em uma das homenagens, uma conhecida afirmou que foi uma honra ter cuidado dele durante o período em que trabalhou na enfermagem e também elogiou o atendimento que recebia de Bill.

“Foi ótimo ser sua cliente, seu atendimento sempre foi excelente. Onde estiver, que todas as suas dores da alma e do corpo sejam curadas”, escreveu.