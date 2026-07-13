A morte de Fabiano de Carvalho, conhecido como Bill, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores de Cruzeiro. Ele faleceu no sábado (11).
Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e destacaram a forma atenciosa e carinhosa com que Fabiano tratava as pessoas. Em uma das homenagens, uma conhecida afirmou que foi uma honra ter cuidado dele durante o período em que trabalhou na enfermagem e também elogiou o atendimento que recebia de Bill.
“Foi ótimo ser sua cliente, seu atendimento sempre foi excelente. Onde estiver, que todas as suas dores da alma e do corpo sejam curadas”, escreveu.
Outro amigo contou que havia encontrado Fabiano poucos dias antes da morte. “Não posso acreditar. Sábado vi você, sexta você me deu água. Descanse em paz”, publicou.
Também houve mensagens de despedida lembrando os bons momentos vividos ao lado dele. “Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Sentirei saudade e lembrarei dos momentos bons”, escreveu um conhecido.
O velório foi realizado na Funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento ocorreu neste domingo (12), no Cemitério Municipal Santa Cruz.
A causa da morte não foi informada.