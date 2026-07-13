Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após tentar matar o próprio pai com golpes de um copo de vidro quebrado e de faca na madrugada deste domingo (12), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A suspeita alegou à polícia que agiu para se defender de uma suposta agressão praticada pela vítima.

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O caso aconteceu em uma residência no bairro Botujuru e foi atendido por equipes da Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram o homem ferido e a filha ainda no local.