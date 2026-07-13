Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após tentar matar o próprio pai com golpes de um copo de vidro quebrado e de faca na madrugada deste domingo (12), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A suspeita alegou à polícia que agiu para se defender de uma suposta agressão praticada pela vítima.
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O caso aconteceu em uma residência no bairro Botujuru e foi atendido por equipes da Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram o homem ferido e a filha ainda no local.
Segundo a PM, a vítima relatou que havia sido atacada pela filha, mas não explicou o que teria motivado a agressão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi atingido inicialmente na cabeça com um copo de vidro, que se quebrou durante o ataque. Em seguida, sofreu um golpe de faca também na região da cabeça. Ele apresentava cortes e perfurações próximos ao olho esquerdo e ainda um ferimento em uma das mãos.
Durante a abordagem, Millena Silva Brito afirmou aos policiais que agiu em legítima defesa. Ela declarou que o pai teria avançado contra ela e, diante da situação, utilizou os objetos que estavam ao seu alcance para conter a suposta agressão.
Apesar dos ferimentos, o homem foi socorrido e encaminhado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico. Após passar por avaliação, ele foi liberado, e seu estado de saúde foi considerado estável.
Já a jovem foi conduzida à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes, onde permaneceu presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência para esclarecer a dinâmica dos fatos e verificar se a alegação de legítima defesa apresentada pela suspeita encontra respaldo nas provas que serão produzidas durante a investigação. Testemunhas deverão ser ouvidas e os laudos periciais integrarão o inquérito policial.