O São José Basketball confirmou nesta segunda-feira (13) mais um reforço para a disputa da temporada 2026/27. O novo integrante do elenco é o pivô Paulo Scheuer, de 27 anos e 2,03 metros de altura, que chega após se destacar no basquete nacional.

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Ao longo da carreira, Scheuer passou por equipes tradicionais como Pinheiros, Brasília e Pato Basquete. Nas últimas temporadas, vestiu as camisas de Vasco da Gama e Botafogo, período em que consolidou a transição para a posição de pivô, ampliando sua participação no garrafão e se tornando uma opção importante tanto na defesa quanto no ataque.