O São José Basketball confirmou nesta segunda-feira (13) mais um reforço para a disputa da temporada 2026/27. O novo integrante do elenco é o pivô Paulo Scheuer, de 27 anos e 2,03 metros de altura, que chega após se destacar no basquete nacional.
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Ao longo da carreira, Scheuer passou por equipes tradicionais como Pinheiros, Brasília e Pato Basquete. Nas últimas temporadas, vestiu as camisas de Vasco da Gama e Botafogo, período em que consolidou a transição para a posição de pivô, ampliando sua participação no garrafão e se tornando uma opção importante tanto na defesa quanto no ataque.
A temporada mais recente foi a melhor de sua trajetória no NBB (Novo Basquete Brasil). Atuando pelo Botafogo, o jogador registrou médias de 11,7 pontos e 4,8 rebotes por partida, além de alcançar sua maior pontuação individual em um jogo, com 33 pontos.
Ao comentar a chegada ao clube joseense, o atleta destacou o peso da tradição da equipe e da cidade no cenário do basquete brasileiro.
"São José é um clube de muita tradição, com uma torcida apaixonada e um projeto muito sério, que sempre busca estar no topo. São José dos Campos é uma cidade que respira o esporte, então tem uma estrutura perfeita para quem vive o basquete, e isso pesou muito na minha tomada de decisão", afirmou.
Scheuer também falou sobre as metas para a nova temporada e disse que pretende contribuir para que a equipe alcance resultados expressivos.
"Meu principal objetivo é poder ajudar o time no que for preciso. Quero competir no mais alto nível para que a equipe possa fazer a melhor temporada possível. Quero continuar evoluindo, dar o meu melhor e trazer muitas vitórias e alegrias para essa torcida tão tradicional do nosso basquete brasileiro", declarou.
Campeonato Paulista abre calendário da equipe
Antes do início de mais uma edição do NBB, previsto para outubro, o São José Basketball terá pela frente o Campeonato Paulista, cuja abertura está marcada para o dia 6 de agosto.
A Federação Paulista definiu que a competição contará com oito participantes. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, estabelecendo a classificação para os playoffs. Todos os clubes avançam para o mata-mata.
As quartas de final serão disputadas em séries melhor de três partidas. Já as semifinais e a decisão do título acontecerão em confrontos de melhor de cinco jogos.
Confira a tabela do São José Basketball no Campeonato Paulista 2026:
- 06/08 (quinta-feira), às 19h30 – São José x Paulistano – Ginásio Linneu de Moura
- 08/08 (sábado), às 16h – Corinthians x São José – São Paulo
- 12/08 (quarta-feira), às 20h – Mogi x São José – Mogi das Cruzes
- 16/08 (domingo), às 11h – São José x Osasco – Ginásio Linneu de Moura
- 19/08 (quarta-feira), às 19h30 – Bauru x São José – Bauru
- 23/08 (domingo), às 11h – São José x Sesi Franca – Ginásio Linneu de Moura
- 27/08 (quinta-feira), às 19h30 – São José x Pinheiros – Ginásio Linneu de Moura