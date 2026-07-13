O NIES (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde) confirmou, na manhã desta segunda-feira (13), a 10ª morte por dengue em Taubaté em 2026. A vítima é uma mulher de 41 anos, sem comorbidades.

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De acordo com nota enviada a OVALE pela Prefeitura de Taubaté, o falecimento ocorreu no dia 19 de maio e foi confirmado em 7 de julho, embora a atualização do painel estadual de arboviroses tenha sido realizada apenas hoje. Outras seis mortes seguem sob investigação no município.