13 de julho de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Taubaté registra a 10ª morte por dengue em 2026

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vale do Paraíba soma 15 mortes por dengue em 2026
Vale do Paraíba soma 15 mortes por dengue em 2026

O NIES (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde) confirmou, na manhã desta segunda-feira (13), a 10ª morte por dengue em Taubaté em 2026.  A vítima é uma mulher de 41 anos, sem comorbidades.

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De acordo com nota enviada a OVALE pela Prefeitura de Taubaté, o falecimento ocorreu no dia 19 de maio e foi confirmado em 7 de julho, embora a atualização do painel estadual de arboviroses tenha sido realizada apenas hoje. Outras seis mortes seguem sob investigação no município.

Com essa atualização, a região do Vale do Paraíba passa a contabilizar 15 óbitos desde janeiro, número que inclui dois em Tremembé, dois em Jacareí e um em São José dos Campos.

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