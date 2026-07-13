A morte de Daiane Bassote causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Guaratinguetá nesta segunda-feira (13). A notícia foi divulgada nas redes sociais e rapidamente recebeu centenas de mensagens de carinho e solidariedade.
Nos comentários, amigos lamentaram a perda e lembraram Daiane pelo sorriso, pela alegria e pelo carinho com que tratava as pessoas. Muitos também desejaram força à família, especialmente às filhas, citadas em diversas homenagens.
“Meu coração está despedaçado”, escreveu uma amiga. “Que Deus conforte o coração de toda a família e das suas meninas”, comentou outra internauta.
A publicação de pesar destacou que Daiane será lembrada por sua leveza e pelo amor que deixou entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.