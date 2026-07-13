A morte de Daiane Bassote causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Guaratinguetá nesta segunda-feira (13). A notícia foi divulgada nas redes sociais e rapidamente recebeu centenas de mensagens de carinho e solidariedade.

Nos comentários, amigos lamentaram a perda e lembraram Daiane pelo sorriso, pela alegria e pelo carinho com que tratava as pessoas. Muitos também desejaram força à família, especialmente às filhas, citadas em diversas homenagens.

“Meu coração está despedaçado”, escreveu uma amiga. “Que Deus conforte o coração de toda a família e das suas meninas”, comentou outra internauta.