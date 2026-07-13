13 de julho de 2026
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MORTE

Adeus, Daiane Bassote: morte comove moradores do Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Daiane Bassote
Daiane Bassote

A morte de Daiane Bassote causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Guaratinguetá nesta segunda-feira (13). A notícia foi divulgada nas redes sociais e rapidamente recebeu centenas de mensagens de carinho e solidariedade.

Nos comentários, amigos lamentaram a perda e lembraram Daiane pelo sorriso, pela alegria e pelo carinho com que tratava as pessoas. Muitos também desejaram força à família, especialmente às filhas, citadas em diversas homenagens.

“Meu coração está despedaçado”, escreveu uma amiga. “Que Deus conforte o coração de toda a família e das suas meninas”, comentou outra internauta.

A publicação de pesar destacou que Daiane será lembrada por sua leveza e pelo amor que deixou entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.

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