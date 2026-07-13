O músico Denny, de Rio das Ostras (RJ), emocionou a internet com a surpresa que realizou para sua filha, a pequena Ághata. Durante quatro meses, planejou em segredo a decoração do quartinho da menina com os itens e as cores de que ela gosta. Tudo pensado com muito amor e carinho.
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Ao entregar o presente, preparou um ambiente especial, usou um fundo musical e declarou todo o seu amor e admiração pela filha enquanto ela estava de olhos vendados. Quando finalmente pôde ver o resultado, Ághata caiu no choro e, emocionada, correu para os braços do pai num abraço apertado.
"Foram quatro meses de preparação para esse quartinho dela. Foi feito tudo por mim mesmo. Minha única filha, uma filha perfeita, por isso ela merece todo o meu carinho, amor e dedicação", declarou o pai orgulhoso.
"Todas as mulheres deveriam ter esse tipo de tratamento. Não só a minha filha", diz Denny sobre a repercussão do vídeo.
"A gente realmente tem que compartilhar como o pai deve tratar uma filha, um filho. Principalmente menina, né? Não esquecendo que ele é o primeiro homem da vida dela. E é através desse, que é o pai dela, que ela vai saber quem realmente escolher pra se relacionar. Se vale a pena se relacionar ou se é melhor viver sozinha, por não ser tão valorizada e não ter aquilo que merece ter. E eu digo isso pra todas as mulheres, né? Nem só crianças, mas todas as mulheres", complementa.