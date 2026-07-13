O músico Denny, de Rio das Ostras (RJ), emocionou a internet com a surpresa que realizou para sua filha, a pequena Ághata. Durante quatro meses, planejou em segredo a decoração do quartinho da menina com os itens e as cores de que ela gosta. Tudo pensado com muito amor e carinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao entregar o presente, preparou um ambiente especial, usou um fundo musical e declarou todo o seu amor e admiração pela filha enquanto ela estava de olhos vendados. Quando finalmente pôde ver o resultado, Ághata caiu no choro e, emocionada, correu para os braços do pai num abraço apertado.