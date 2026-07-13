13 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas com adolescente em Taubaté
Drogas apreendidas com adolescente em Taubaté

Um adolescente foi flagrado pela Polícia Militar praticando tráfico de drogas em via pública, na Rua São Caetano, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (12) e resultou na apreensão de 233 porções de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e confessou a prática ilícita. Com ele, foi apreendida uma sacola contendo 57 porções de maconha, 43 porções de crack e 133 pinos de cocaína.

O jovem foi conduzido à delegacia na companhia de seu pai e foi liberado após ser ouvido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários