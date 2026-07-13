Um adolescente foi flagrado pela Polícia Militar praticando tráfico de drogas em via pública, na Rua São Caetano, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (12) e resultou na apreensão de 233 porções de drogas.

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Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e confessou a prática ilícita. Com ele, foi apreendida uma sacola contendo 57 porções de maconha, 43 porções de crack e 133 pinos de cocaína.