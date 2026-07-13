A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu grande quantidade de medicamentos irregulares em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada no sábado (11), no km 86, trecho de Pindamonhangaba.
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No local, foi abordado um veículo Chevrolet/Onix. O casal de ocupantes informou que havia saído do bairro do Grajaú, na capital paulista, com destino ao estado do Rio de Janeiro. Durante a vistoria no veículo, a equipe localizou diversos medicamentos ocultos no interior do tanque de combustível.
- 1.775 ampolas de TG;
- 52 ampolas de Retatrutida;
- 33 ampolas de GHK;
- 2 caixas de Zptrop 200;
- 1 caixa de Primobolic.
O motorista afirmou ter adquirido os itens para revenda. Todos os produtos eram de procedência paraguaia e não possuíam documentação fiscal nem autorização dos órgãos sanitários competentes para ingresso e comercialização no país.
A dupla foi encaminhada à Polícia Federal em São José dos Campos para os procedimentos legais cabíveis.