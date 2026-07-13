13 de julho de 2026
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NA DUTRA

PRF apreende medicamentos escondidos em tanque de combustível

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
PRF encontra medicamentos irregulares dentro de tanque de combustível
PRF encontra medicamentos irregulares dentro de tanque de combustível

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu grande quantidade de medicamentos irregulares em ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada no sábado (11), no km 86, trecho de Pindamonhangaba.

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No local, foi abordado um veículo Chevrolet/Onix. O casal de ocupantes informou que havia saído do bairro do Grajaú, na capital paulista, com destino ao estado do Rio de Janeiro. Durante a vistoria no veículo, a equipe localizou diversos medicamentos ocultos no interior do tanque de combustível.

  • 1.775 ampolas de TG;
  • 52 ampolas de Retatrutida;
  • 33 ampolas de GHK;
  • 2 caixas de Zptrop 200;
  • 1 caixa de Primobolic.

O motorista afirmou ter adquirido os itens para revenda. Todos os produtos eram de procedência paraguaia e não possuíam documentação fiscal nem autorização dos órgãos sanitários competentes para ingresso e comercialização no país.

A dupla foi encaminhada à Polícia Federal em São José dos Campos para os procedimentos legais cabíveis.

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