A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a São José dos Campos, nesta segunda-feira (13), provocou intensa repercussão nas redes sociais.
Enquanto apoiadores comemoram a presença do chefe do Executivo e destacam investimentos em ciência e tecnologia, opositores fazem críticas políticas e publicam mensagens irônicas, como "escondam a carteira", uma das expressões mais repetidas entre os comentários.
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A passagem de Lula pela cidade marca sua terceira visita ao município desde o início do atual mandato. O presidente vai conhecer, no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica equipada com uma turbina a gás 100% nacional movida a etanol.
Antes mesmo do início da agenda oficial, a notícia gerou centenas de manifestações nas redes sociais, refletindo a forte polarização política que envolve a figura do presidente.
Em 2022, no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em São José, com 267.615 votos, o equivalente a 62,58% do total. Lula (PT) obteve 37,42% dos votos (159.996 votos).
Visita provoca divisão nas redes sociais
Entre os comentários favoráveis, internautas destacaram o investimento em pesquisa e inovação tecnológica. "Lula vem trazer financiamento e pesquisa. Bolsonarentos odeiam ciência e tecnologia. Aí começam a atacar o melhor presidente desde a proclamação da República."
Outro apoiador escreveu: "Se eu tivesse certeza que conseguiria abraçá-lo com certeza iria até ele... dito isso, LULA TETRA."
Também houve mensagens de carinho ao presidente. "Como eu queria te abraçar, meu presidente amado. Peço a Deus todos os dias que ele te proteja."
Do outro lado, críticos fizeram publicações com tom de ironia e ataques ao presidente.
Entre elas, apareceram frases como: "Vish, guardem suas carteiras, o responsável pelo maior esquema de corrupção do Brasil chegou!"
"Melhor esconder as carteiras, relógios, joias e celulares."
Outra mensagem dizia: "Escondam as carteiras, senhores joseenses."
Também houve manifestações sugerindo protestos e comentários ofensivos relacionados à visita presidencial.
Lula visita projeto inédito em São José
Durante a agenda em São José dos Campos, Lula conhecerá a Unidade Geradora de Energia Elétrica, sistema que utiliza uma turbina a gás abastecida com etanol hidratado para gerar energia.
Segundo a Força Aérea Brasileira, trata-se da primeira turbina a gás totalmente desenvolvida no Brasil, incluindo projeto, câmara de combustão, sistemas de controle, integração e demais componentes nacionais.
A expectativa é que a tecnologia possa ser utilizada em geração distribuída de energia, hospitais de campanha, operações militares, regiões remotas e sistemas de emergência, representando um avanço para a indústria nacional e para o desenvolvimento de fontes renováveis.
Terceira visita de Lula ao município
Esta será a terceira visita de Lula a São José dos Campos desde 2024.
A primeira ocorreu em abril do ano passado, quando o presidente esteve no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), inaugurou um alojamento estudantil, conheceu o laboratório responsável pelo projeto do motor turbojato TR-5000 e participou de cerimônia na Embraer. Na ocasião, também foram anunciados investimentos bilionários da fabricante e da Azul Linhas Aéreas.
Já em julho de 2024, Lula retornou ao município para anunciar financiamentos do BNDES destinados às obras da Via Dutra e à exportação de aeronaves da Embraer, em operações que somaram mais de R$ 15 bilhões.
Com a nova visita, São José dos Campos volta ao centro da agenda presidencial por sediar um dos principais polos brasileiros de pesquisa aeroespacial e desenvolvimento tecnológico.