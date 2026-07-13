A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a São José dos Campos, nesta segunda-feira (13), provocou intensa repercussão nas redes sociais.

Enquanto apoiadores comemoram a presença do chefe do Executivo e destacam investimentos em ciência e tecnologia, opositores fazem críticas políticas e publicam mensagens irônicas, como "escondam a carteira", uma das expressões mais repetidas entre os comentários.

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