Alunos da rede estadual de ensino de São Paulo têm a oportunidade de participar do programa "Prontos para o Mundo", que oferece intercâmbio gratuito para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia. O Governo do Estado conta com mil vagas anuais para estudantes do Ensino Médio, divididas em duas turmas de 500 participantes.

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A experiência dura cerca de três meses, período em que os alunos frequentam escolas no exterior e vivem com famílias anfitriãs, participando da rotina acadêmica e cultural local.