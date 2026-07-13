Alunos da rede estadual de ensino de São Paulo têm a oportunidade de participar do programa "Prontos para o Mundo", que oferece intercâmbio gratuito para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia. O Governo do Estado conta com mil vagas anuais para estudantes do Ensino Médio, divididas em duas turmas de 500 participantes.
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A experiência dura cerca de três meses, período em que os alunos frequentam escolas no exterior e vivem com famílias anfitriãs, participando da rotina acadêmica e cultural local.
A seleção começa no 9º ano do Ensino Fundamental e considera o desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e a frequência escolar como critérios de avaliação. Os estudantes classificados realizam um curso preparatório de inglês no 1º ano do Ensino Médio e precisam cumprir requisitos como bom desempenho acadêmico, frequência mínima, prova de proficiência e entrevista.
Podem participar alunos com 14 anos ou mais, matriculados na rede estadual, que tenham estudado em escola pública desde o 6º ano e atendam aos critérios do programa. A inscrição inicial é automática para os estudantes elegíveis.
O Governo de São Paulo custeia todas as despesas do intercâmbio, incluindo passagens, documentação, hospedagem, alimentação, transporte, materiais, seguros e auxílio financeiro. O país de destino é definido conforme critérios como desempenho, nível de inglês e disponibilidade de vagas.