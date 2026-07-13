A morte do ator neozelandês Sam Neill aos 78 anos, confirmada pela família nesta segunda-feira (13), encerra a trajetória de um dos artistas mais reconhecidos de Hollywood nas últimas décadas.

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Dono de uma carreira iniciada nos anos 1970, ele conquistou fama internacional ao interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia Jurassic Park, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do cinema de aventura.