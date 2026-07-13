A Embraer anunciou nesta segunda-feira (13) que terá uma “forte presença” no Farnborough International Airshow, no Reino Unido, reforçando seu momento de crescimento contínuo, impulsionado pelo aumento de entregas de aeronaves, carteira de pedidos recorde e expansão dos negócios em mercados globais estratégicos.

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O evento bienal, que acontece de 20 a 24 de julho no Farnborough International Exhibition & Conference Centre, em Hampshire, próximo de Londres, na Inglaterra, terá entre seus destaques a exibição do E195-E2 e a aeronave multimissão de transporte militar e reabastecimento KC-390 Millennium.