A Embraer anunciou nesta segunda-feira (13) que terá uma “forte presença” no Farnborough International Airshow, no Reino Unido, reforçando seu momento de crescimento contínuo, impulsionado pelo aumento de entregas de aeronaves, carteira de pedidos recorde e expansão dos negócios em mercados globais estratégicos.
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O evento bienal, que acontece de 20 a 24 de julho no Farnborough International Exhibition & Conference Centre, em Hampshire, próximo de Londres, na Inglaterra, terá entre seus destaques a exibição do E195-E2 e a aeronave multimissão de transporte militar e reabastecimento KC-390 Millennium.
Além disso, a Embraer apresentará sua visão de futuro para a mobilidade aérea urbana por meio da Eve Air Mobility, que exibirá um modelo em tamanho real (mock-up) do eVTOL (“carro voador”) e uma experiência de voo simulado.
“A Embraer está preparada para um crescimento sustentável, apoiada por uma forte demanda em todos os negócios, expansão da presença global e investimentos contínuos em eficiência e inovação”, afirmou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
“Vemos uma demanda consistente em todos os segmentos de atuação, e Farnborough oferece uma oportunidade única para interagir com clientes, fortalecer parcerias e buscar novas oportunidades de negócios em todo o mundo.”
No primeiro semestre de 2026, a Embraer entregou 109 aeronaves, um aumento de aproximadamente 20% em relação às 91 aeronaves entregues no mesmo período do ano passado, refletindo o progresso contínuo nas iniciativas de nivelamento de produção e eficiência operacional da empresa.
Combinados com um volume recorde de vendas, esses resultados reforçam a sólida posição da Embraer no mercado e proporcionam uma visibilidade significativa para o crescimento futuro.
Exposição estática
O E195-E2 da Embraer, a maior aeronave da família E-Jets E2, demonstrará a liderança da empresa em aviação eficiente e sustentável e apoiará as discussões comerciais em andamento com clientes de todo o mundo.
Conhecido por sua aerodinâmica avançada, consumo de combustível reduzido e menores emissões, o E195-E2 continua definindo novos padrões de desempenho operacional e conforto dos passageiros em seu segmento. O E2 é a única família de aeronaves narrowbody de pequeno porte operando nos seis continentes.
A Embraer também apresentará o KC-390 Millennium, a aeronave multimissão e de transporte tático de nova geração. Projetado para oferecer versatilidade, o KC-390 reúne excelente capacidade de carga útil, velocidade e flexibilidade de missão com total interoperabilidade, apoiando operações como transporte de carga e tropas, reabastecimento em voo, missões humanitárias e combate a incêndios florestais.
O KC-390 continua expandindo sua presença internacional, com um número crescente de operadores – incluindo muitos países membros da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) – selecionando a plataforma por sua combinação de desempenho, confiabilidade e menores custos de ciclo de vida.
A Embraer terá ainda um espaço dedicado para a Eve Air Mobility, sua subsidiária focada no avanço de soluções de mobilidade aérea urbana. Os visitantes terão a oportunidade de explorar um modelo em tamanho real (mock-up) do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL), projetado para oferecer transporte sustentável e eficiente em ambientes urbanos.
A exposição reforça o compromisso da Embraer com a inovação e destaca como a Eve está avançando no futuro da mobilidade aérea urbana sustentável por meio de um poritfólio abrangente de aeronaves, serviços e soluções operacionais.
Juntos, os negócios de aviação comercial, defesa e segurança, serviços e suporte, e mobilidade aérea urbana da Embraer demonstram a estratégia de crescimento diversificado da empresa e seu compromisso em moldar o futuro do setor aeroespacial por meio de inovação, excelência operacional e soluções focadas no cliente.