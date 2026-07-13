O Parque Linear do Campo Grande, em Jacareí, receberá atividades gratuitas de caminhada e corrida. A iniciativa é voltada a jovens, adultos e idosos com interesse em atividade física, sem necessidade de experiência nas modalidades.

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As atividades começarão na terça-feira (14), serão direcionadas por profissionais e independerão do condicionamento físico do participante.