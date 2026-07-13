O Parque Linear do Campo Grande, em Jacareí, receberá atividades gratuitas de caminhada e corrida. A iniciativa é voltada a jovens, adultos e idosos com interesse em atividade física, sem necessidade de experiência nas modalidades.
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As atividades começarão na terça-feira (14), serão direcionadas por profissionais e independerão do condicionamento físico do participante.
Não é necessária inscrição prévia. Basta comparecer ao local às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h, e procurar pela professora Marina. O parque fica na Avenida Lafayetti B. Prianti, n.º 1360.