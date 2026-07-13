A PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificou o monitoramento das rodovias federais que cortam o estado de São Paulo, especialmente a Via Dutra, diante da ameaça de uma paralisação nacional de caminhoneiros. Até o momento, segundo a corporação, não há registro de bloqueios ou qualquer tipo de aglomeração considerada fora da normalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, a PRF informou que equipes estão acompanhando de perto os possíveis pontos de concentração de veículos nas estradas federais paulistas, com atenção especial ao trecho da rodovia Presidente Dutra e ao Arco Metropolitano da capital.