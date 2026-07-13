A PRF (Polícia Rodoviária Federal) intensificou o monitoramento das rodovias federais que cortam o estado de São Paulo, especialmente a Via Dutra, diante da ameaça de uma paralisação nacional de caminhoneiros. Até o momento, segundo a corporação, não há registro de bloqueios ou qualquer tipo de aglomeração considerada fora da normalidade.
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Em nota, a PRF informou que equipes estão acompanhando de perto os possíveis pontos de concentração de veículos nas estradas federais paulistas, com atenção especial ao trecho da rodovia Presidente Dutra e ao Arco Metropolitano da capital.
"Nossas equipes estão monitorando os possíveis pontos de aglomeração nas rodovias federais paulistas, especialmente no Arco Metropolitano da capital. Até o presente momento, nenhuma aglomeração anormal", informou a corporação.
A mobilização ocorre após a Abrava (Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores) anunciar a possibilidade de uma greve nacional caso o Senado Federal não coloque em votação, até o próximo dia 16 de julho, a MP (Medida Provisória) 1.343/2026, conhecida como MP do Frete. Se a proposta não for analisada dentro do prazo, perderá a validade.
Caminhoneiros pressionam Senado
A entidade cobra que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), inclua a medida provisória na pauta do plenário. Segundo a associação, a categoria considera a votação essencial para garantir direitos dos transportadores e evitar prejuízos ao setor.
O presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como "Chorão", afirmou que os caminhoneiros estão insatisfeitos com a demora na análise da proposta. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele responsabilizou o comando do Senado por uma eventual paralisação em todo o país.
Durante a manifestação, Landim fez um apelo para que a medida provisória não perca a validade e alertou para o risco de uma greve geral caso o texto não seja apreciado dentro do prazo legal.
Segundo o dirigente, caminhoneiros de todo o país farão uma paralisação nos portos a partir de 0h desta segunda-feira (13). “A gente tem uma sinalização que vai colocar para votar, a orientação é que você [caminhoneiro] não saia para viajar a partir da 0h, para que a gente possa acompanhar até terça-feira se de fato vai entrar na pauta para votar, e não vamos aceitar perder essa MP. Davi Alcolumbre, você foi avisado, agora segura, meu irmão”, declarou.
O que prevê a MP do Frete
Editada pelo governo federal em março deste ano, a MP do Frete tem como principal objetivo reforçar o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário em todo o país.
Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade do registro das operações por meio do CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte). A medida também prevê punições para empresas e contratantes que realizarem fretes abaixo dos valores mínimos estabelecidos pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Na avaliação das lideranças dos caminhoneiros, a proposta amplia a fiscalização, fortalece a remuneração mínima da categoria e oferece mais segurança para os profissionais do transporte rodoviário de cargas.
Enquanto a votação segue indefinida no Congresso Nacional, a PRF mantém o acompanhamento das principais rodovias federais do estado, incluindo a Via Dutra, uma das mais importantes ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, para garantir a fluidez do trânsito e agir rapidamente em caso de qualquer mobilização.