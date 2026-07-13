Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desse domingo (12), durante uma ação da Polícia Militar no Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá.
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De acordo com a corporação, policiais do 23º BPM/I (23º Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pelo bairro quando identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita. Após a abordagem, os agentes realizaram busca pessoal e vistoria no local.
Durante a ação, foram encontrados aproximadamente 1,650 quilo de drogas, além de diversos materiais utilizados para o preparo, fracionamento e embalagem dos entorpecentes, indicando que o local era utilizado para atividades relacionadas ao tráfico.
Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. O suspeito também foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.
Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, o homem permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem dos entorpecentes e a possível participação de outras pessoas na atividade criminosa.
A prisão reforça as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança em Guaratinguetá, com foco na redução da criminalidade e na repressão ao comércio ilegal de entorpecentes na região.