Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desse domingo (12), durante uma ação da Polícia Militar no Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá.

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De acordo com a corporação, policiais do 23º BPM/I (23º Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pelo bairro quando identificaram um suspeito em atitude considerada suspeita. Após a abordagem, os agentes realizaram busca pessoal e vistoria no local.