A tarifa de ônibus do transporte público em Jacareí terá aumento a partir da 0h desta segunda-feira (13). A passagem passa a custar R$ 4,50 para quem paga com o Superpasse comum ou cartão de crédito e débito por aproximação, R$ 2,70 para estudantes com o Superpasse escolar e R$ 5 para pagamentos em dinheiro.

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A Prefeitura de Jacareí justificou a medida pela necessidade de equilibrar as finanças do sistema de subsídios, garantir a continuidade do serviço e compensar a queda no número de passageiros desde a pandemia.