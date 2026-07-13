O Museu de História Natural de Taubaté recebe, em julho, a exposição temporária "Invasão Hominínia". A mostra itinerante é uma parceria com o Museu Catavento e faz parte da programação especial de férias escolares, com classificação livre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A atração apresenta uma linha do tempo sobre a evolução humana por meio de painéis educativos e réplicas de fósseis e crânios. O principal destaque é a réplica do esqueleto de Lucy, um Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos descoberto na Etiópia, considerado um dos marcos mais importantes da paleoantropologia.