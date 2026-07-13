13 de julho de 2026
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FÉRIAS ESCOLARES

Museu de Taubaté recebe exposição sobre a evolução humana

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Exposição 'Invasão Hominínia' no Museu de História Natural de Taubaté
Exposição 'Invasão Hominínia' no Museu de História Natural de Taubaté

O Museu de História Natural de Taubaté recebe, em julho, a exposição temporária "Invasão Hominínia". A mostra itinerante é uma parceria com o Museu Catavento e faz parte da programação especial de férias escolares, com classificação livre.

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A atração apresenta uma linha do tempo sobre a evolução humana por meio de painéis educativos e réplicas de fósseis e crânios. O principal destaque é a réplica do esqueleto de Lucy, um Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos descoberto na Etiópia, considerado um dos marcos mais importantes da paleoantropologia.

O museu fica na Rua Juvenal Dias de Carvalho, nº 111, no bairro Jardim do Sol. Os ingressos custam a partir de R$ 15.

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