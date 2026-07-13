Um veículo Volkswagen Fox ficou destruído após pegar fogo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba . O incidente foi registrado no domingo (12) e, apesar da gravidade, não houve vítimas . De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, no km 82, no sentido norte .

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O condutor relatou que trafegava normalmente pela via quando o automóvel desligou repentinamente e parou de funcionar. Ao sentir cheiro de queimado e notar a fumaça, ele desceu do carro e constatou o início do incêndio . As chamas se alastraram rapidamente e consumiram toda a estrutura do veículo .