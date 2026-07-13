13 de julho de 2026
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INCÊNDIO

Carro pega fogo e interdita Tamoios na volta do feriado

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Automóvel foi consumido pelo fogo no km 82 da Rodovia dos Tamoios
Automóvel foi consumido pelo fogo no km 82 da Rodovia dos Tamoios

Um veículo Volkswagen Fox ficou destruído após pegar fogo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba. O incidente foi registrado no domingo (12) e, apesar da gravidade, não houve vítimas. De acordo com o Centro de Controle Multimodal da Artesp, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, no km 82, no sentido norte.

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O condutor relatou que trafegava normalmente pela via quando o automóvel desligou repentinamente e parou de funcionar. Ao sentir cheiro de queimado e notar a fumaça, ele desceu do carro e constatou o início do incêndio. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram toda a estrutura do veículo.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e extinguiu o fogo. O motorista recusou atendimento médico e informou que seus documentos pessoais foram consumidos pelas chamas no interior do automóvel.

Para garantir a segurança dos motoristas e a atuação dos bombeiros, todas as faixas da rodovia foram totalmente interditadas por cerca de 30 minutos. Posteriormente, apenas a faixa 2 permaneceu bloqueada para os trabalhos de rescaldo e limpeza da pista.

O veículo foi removido e o local, totalmente liberado. Apesar das interdições, a concessionária Tamoios não registrou pontos de congestionamento significativos na região.

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