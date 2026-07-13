Um veículo Volkswagen Fox ficou destruído após pegar fogo na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no trecho de Caraguatatuba
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O condutor relatou que trafegava normalmente pela via quando o automóvel desligou repentinamente e parou de funcionar. Ao sentir cheiro de queimado e notar a fumaça, ele desceu do carro e constatou o início do incêndio
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e extinguiu o fogo
Para garantir a segurança dos motoristas e a atuação dos bombeiros, todas as faixas da rodovia foram totalmente interditadas por cerca de 30 minutos
O veículo foi removido e o local, totalmente liberado