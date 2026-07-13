13 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pais acionam polícia após sofrerem ameaças do filho em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em Lorena por violência doméstica contra os pais. O caso foi registrado na sexta-feira (10), após as vítimas acionarem a polícia contra o filho que ameaçava a família.

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No local, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ouviram os relatos dos solicitantes, que afirmaram que o filho é usuário de drogas e de medicamentos controlados.

O suspeito precisou ser contido por populares até a chegada da equipe.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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