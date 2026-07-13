Um homem foi preso por tráfico de drogas e um adolescente apreendido na noite de sábado (11), durante ação da Polícia Militar no bairro Ferrovia, em Cachoeira Paulista.

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A ocorrência foi registrada por equipes do 23º BPM/I (23º Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento preventivo na região.