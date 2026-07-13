Um homem foi preso por tráfico de drogas e um adolescente apreendido na noite de sábado (11), durante ação da Polícia Militar no bairro Ferrovia, em Cachoeira Paulista.
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A ocorrência foi registrada por equipes do 23º BPM/I (23º Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento preventivo na região.
Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram flagrados praticando o comércio ilegal de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e materiais que reforçam a suspeita de envolvimento com o tráfico.
Ao todo, foram apreendidos R$ 3.298,75 em dinheiro, 158 gramas de cocaína, 498 gramas de maconha, 44 gramas de crack, 10 gramas de dry, um aparelho celular e anotações relacionadas à comercialização de drogas.
Os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial para o registro da ocorrência. O homem, maior de idade, permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. Já o adolescente foi ouvido e liberado na presença do responsável legal.
A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento ostensivo continuam sendo intensificadas em Cachoeira Paulista com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reforçar a segurança da população.