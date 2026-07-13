Um homem procurado pela Justiça por suspeita de homicídio foi preso na noite desse domingo (12), no bairro Jardim Oriental, na região sul de São José dos Campos.

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A prisão foi realizada por equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento pela região.