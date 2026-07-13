Um homem foi preso após furtar uma porta de alumínio e peças de acabamento em um estabelecimento comercial de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (12), na rua República do Iraque, no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central.
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Durante patrulhamento, policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito caminhando enquanto levava um objeto volumoso envolto em uma coberta.
Em abordagem, constataram que era uma porta de alumínio e algumas peças, que ele alegou ter encontrado em via pública.
Após diligências, a equipe localizou a loja de onde o material havia sido furtado; a proprietária reconheceu os produtos e apresentou imagens que mostram a ação criminosa.
Diante dos fatos, o autor do furto foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.