13 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após arremessar prato e ferir companheira em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal em São José dos Campos após arremessar um prato em direção à companheira. A ocorrência foi registrada no sábado (11), por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na rua Jordânia, no bairro Jardim Oswaldo Cruz.

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A equipe foi acionada via 190 para intervir em uma situação de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sendo socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo o relato policial, após uma discussão, o homem lançou um prato em direção à mulher e a acertou, causando a lesão.

Durante a abordagem, ele confirmou os fatos e foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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