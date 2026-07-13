Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal em São José dos Campos após arremessar um prato em direção à companheira. A ocorrência foi registrada no sábado (11), por policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na rua Jordânia, no bairro Jardim Oswaldo Cruz.

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A equipe foi acionada via 190 para intervir em uma situação de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sendo socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).