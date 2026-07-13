13 de julho de 2026
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SOB EFEITO DE DROGAS

Filho é preso após tentar incediar casa da mãe em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada no sábado (11), no bairro Jardim do Vale.

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No local, policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ouviram relatos da vítima de que o próprio filho, sob influência de drogas, teria tentado atear fogo à sua residência. 

O suspeito foi conduzido ao plantão local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. 

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